التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 عبر موقع قياس لطلبة الثانوية العامة || خطوات التسجيل والموعد

موعد التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، من أهم المواضيع التي تشغل بال طلاب الشهادة الثانوية في الوقت الراهن، وزارة التعليم السعودية ومع قرب الاختبار الذي يحدد مدى تحصيل الطلاب للمواد التي درسوها، والتي يتم على نتيجته الدخول إلي الجامعات السعودية لان الاختبارات تهدف إلي مدى قدرت الطلاب على أستخدام المعلومات وتحليلها، ويقوم المركز الوطني للقياس هيئة تقويم التعليم والتدريب بعمل الاختبارات في جميع المواد، وفق ضوابط يتم تحديدها من قبل خبراء في وزارة التعليم السعودية. موعد التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 الفترة موعد التسجيل الفترة الأولى “ذكور” يبدأ التسجيل أعتباراً من 2021/02/01 الموافق 29 جمادي الأخر 1442 حتى يوم 2021/03/15 الموافق 2 شعبان 1442 هجري الفترة الثانية “ذكور” يبدأ التسجيل أعتباراً من يوم 2021/02/01 الموافق 29 جمادي الأخر 1442 هجري حتى يوم 2021/04/12 الموافق 19 جمادي الأخر 1442 هجري. الفترة الأولى “إناث” يبدأ التسجيل أعتباراً من يوم 2021/02/08 الموافق 26 من شهر جمادي الأخر 1442 هجري، حتى يوم 2021/03/15 الموافق 2 شعبان 1442 هجري الفترة الثانية “إناث” يبدأ التسجيل في يوم 2021/02/07 الموافق 26 من جمادي الأخر حتى يوم 2021/04/18 الموافق 30 شعبان 1442 هجري. الدخول على رابط المركز الوطني للقياس.

الدخول على ملف المستفيد.

تسجيل الرقم المدني وكلمة المرور ثم الضغط تسجيل.

في حالة أن التسجيل أول مرة أضغط تسجيل الآن ثم أختبار وحدد نوع الاختبار ثم أضغط كلمة تسجيل. رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 التسجيل في الاختبار التحصيلي الورقي المبكر 100 ريال. التسجيل في الاختبار التحصيلي الورقي المتأخر 150 ريال. التسجيل في الاختبار المحوسب 150 ريال. مركز قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب طريقة التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442رسوم التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442مركز قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب تشرف هيئة تقويم التعليم والتدريب على الاختبارات التحصيلية، وتقوم بوضع ألية الاختبار وتعده والهدف من هذه الاختبارات قياس قدرات الطالب على التحصيل، وفهم المناهج التي تعلمها طوال العام وفق دراسات عملية وعلمية تم وضعها من قبل خبراء التعليم، وفق أحدث ما وصل إليه المقاييس العالمية في التحصيل العلمي. موعد التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442

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