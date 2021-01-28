كورونا يواصل غزو إسرائيل.. والإصابات تقترب من 600 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، تلقى أكثر من 2.6 مليون إسرائيلى جرعة واحدة من لقاح فايزر، فى حين حصل 1.2 مليون على الجرعتين من أصل نحو تسعة ملايين نسمة.
وسجلت إسرائيل ما يقرب من 600 ألف إصابة بكورونا و4478 وفاة منذ بدء الجائحة.
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