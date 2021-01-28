بن سلمان: الرياض لديها واحدة من أفضل 10 بنى تحتية فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن الاقتصادات العالمية قائمة على المدن وليست الدول، مؤكدا أن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابى للسعوديين والعالم.





وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة الرياض، نستهدف أن تتحول الرياض إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن فى العالم، كما نستهدف تطوير بنيتها التحتية ورفع جودة الحياة بشكل أفضل. كما تابع بأنه سيتم الإعلان عن أكبر مدينة صناعية فى العالم بالرياض، مؤكدا أن الرياض لديها واحدة من أفضل 10 بنى تحتية فى العالم.

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