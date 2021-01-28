بسبب كورونا.. الأمم المتحدة: 1.3 تريليون دولار خسائر السياحة العالمية في 2020

ذكرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في خسارة قطاع السياحة حول العالم ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2020.
وفجرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، مفاجأة إلى العالم حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا استطاعت التفشي في 70 دولة حول العالم.
وأضافت الصحة العالمية أن سلالة كورونا المستجدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا، تفشت في 31 دولة.
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أنها تقوم بتقييم لقاحين من لقاح كوفيد-19 أنتجتهما الشركات الصينية من أجل إدراجهما في "قائمة استخدامات الطوارئ المحتملة".
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