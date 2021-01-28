السودان يشارك في القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى في أنجولا غدا

توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق ركن إبراهيم جابر، اليوم الخميس، إلى جمهورية أنجولا، للمشاركة في القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى، التي تستضيفها غدا العاصمة الأنجولية لواندا، حول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى.

يرافق عضو مجلس السيادة الانتقالي، مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية السودانية السفير خالد محمد فرح، ومدير إدارة الاتحاد الإفريقي بجهاز المخابرات العامة العقيد عمر الشيخ.

تتولى جمهورية أنجولا حاليا رئاسة المنظمة شبه الإقليمية التي تضم ١٢ دولة، من بينها السودان.