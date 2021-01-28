نشرة أخبار العالم.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق حول منشأ كورونا.. وعشرات القضاة المصريين يصلون الكويت

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد لكم أبرزها فيما يلي:

غادر فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية الحجر الصحي في ووهان الصينية، اليوم الخميس، لبدء عملية تحقيق شديدة التدقيق في أصل نشأة جائحة كوفيد -19 ، بعد أن حثت واشنطن على إجراء تحقيق "قوي وواضح''.

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، أنه خلال الأسبوع الأول من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى عدد من القادة وأبرزهم "ترودو رئيس وزراء كندا ، ولوبيز-أوبيردور من المكسيك، وجونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، والمستشارة الألمانية ميركل، والرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسي، بوتين".

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية أقلعت اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى الكويت، وعلى متنها عشرات القضاة وموظفي المحاكم والنيابة العامة المصريين. وقال مصدر مطلع لـ"القبس" إن الطائرة بوينغ 777 ستصل مطار الكويت الدولي، مشيرًا إلى أن القادمين حصلوا على الموافقات الرسمية من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بناء على طلب كتاب وزارة العدل.

أفادت وسائل إعلام مختلفة بمقتل امرأة وإصابة أخرى على يد مسلح في فالانس جنوب شرق فرنسا. وقالت السلطات الفرنسية إن حادثا جنائيا وراء مقتل امرأة وإصابة أخرى في فالانس جنوب البلاد.

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، الخميس، عن قيام القوات الأمريكية بعملية سرية تتلخص فى تهريب نظام دفاع جوي روسي من ليبيا "بانتسير إس -1" للتعرف عليه عن قرب ومعرفة كيفية عمله. وقالت الصحيفة البريطانية إن تلك العملية جرت قبل أشهر قليلة، موضحة أن بانتسير-إس1" نظام صاروخي مدفعي مضاد للطائرات ذاتي الدفع داخل الخدمة بالجيش الروسي في 16 نوفمبر 2012.