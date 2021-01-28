نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلحون يغتالون مسؤولا محليا في محافظة درعا السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر أمني بمحافظة درعا السورية، اليوم الخميس، مقتل مسؤول محلي أمام منزله برصاص مسلحين عند توجهه إلى عمله.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن سكان محليون في بلدة ناحته، في شمال شرق درعا، إنهم سمعوا صباح اليوم إطلاق رصاص من شخصين يستقلان دراجة نارية، اغتالا المفعلاني المعروف بـ "أبو عمار" ثم لاذا بالفرار.

وكانت محافظة درعا السورية، تشهد استهدافًا دائماً لعناصر القوات الحكومية السورية والعاملين في الدوائر الحكومية، إضافة إلى عاملين في المصالحات مع القوات الحكومية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على أغلب مناطق ريف درعا التي كانت تحت سيطرة مسلحي المعارضة في نهاية أغسطس (آب) 2018.