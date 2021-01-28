نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: من السابق لأوانه تخفيف القيود بشأن كورونا في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا في أوروبا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، بدأ فريق منظمة الصحة العالمية، التحقيقات في إقليم وهان الصيني حول منشأ فيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.