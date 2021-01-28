رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم السجل المدني على موقع وزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة التي يبحث عنها المواطنين بشكل مستمر للقيام بصرف الدفعات الجديدة المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وتعتبر المساعدة المقطوعة من أهم وسائل الدعم المادي التي توفرها المملكة للمستفيدين، من أجل مساعدتهم في التغلب على أعباء غلاء المعيشة وغلاء الأسعار، وهذا لأن الأسر المستوفية للشروط ومستحقين المساعدة المقطوعة، والهدف من ذلك أن تمنح المساعدات المالية المقطوعة لمستحقين، من ضمن خطة المملكة التنمية المتكاملة التي تعمل على رفع الدعم، لكل من تضرر من محدود الدخل والعمالة بجراء الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيرس كورونا المستجد، مما سلطت الضوء على هذه الفئات وتوفير المساعدة المادية لهم والتمتع بالعيش لحياة كريمة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة معاونة مالية يتم تقديمها للمستحقين، سواء كانوا عمالة أو أصحاب المعاشات ومحدود الدخل وذات رواتب ضئيلة، ولكنها أشترطت أن لا تتجاوز المساعدة 30 ألف ريال، ومن الممكن لكافة الأشخاص المقيمين في المملكة أن يتقدمون ليمكنوا من الاستفادة من المساعدة المقطوعة فهي غير متوقفة على فئات معينة من الشعب، فبإمكان المطلقة والأرملة والأسر الفقيرة الأشد احتياجاً الاستفادة منها ولكن يجب أن تنطبق عليه كافة الشروط التي قامت الوزارة بوضعها وهي:

على أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم محدود الدخل.

على أن لا يقل السن عن 35 عام.

ويتم صرف المساعدة للمطلقات والأرامل والأسر الفقيرة.

لا يكون لديه أي عائد مادي آخر.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وقد يتساءل الكثير عن موعد نزول المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب، ويتم الاستعلام عن كل ذلك من حلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل القيام باتباه هذه الخطوات من أجل الاستعلام عن حالة الطلب والمتابعة الدورية له، والموعد الرسمي للاستحقاق لدفعات المساعدة المقطوعة من خلال اتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية من هنا. يتم النقر على خدمات المقدمة من قبل وزارة العمل بشكل إلكتروني. يقوم المقدم بمليء كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع.

حتى الان لايزال اعداد كبيرة من المواطنين يباشرون بحثهم اليومي حول اتمام استعلام عن مدي استحقاق المساعدات المقطوعة داخل المملكة العربية السعودية كونها واحدة من المساعدات التي يتم تنظيم اعمال صرفها بشكل خاص للاسر محدودي الدخل والفقيرة والاقل دخلاً داخل المملكة العربية السعودية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم كافة المستجدات المطروحة حول اتمام صرفها عند بدءه.