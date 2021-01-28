الآن التحقق من أهلية حساب المواطن الدورة 39 فبراير 2021

حساب المواطن أعلن عبر خدمة المستفيدين عن صدور أهلية حساب المواطن الدورة 39 فبراير 2021، صدرت الآن، حيث أعلن حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين وعبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 39 فبراير 2021، و طالب البرنامج المواطنين المسجلين لدي برنامج حساب المواطن من التحقق من أهليتهم للحصول على دعم حساب المواطن للدورة 39 فبراير 2021، حيث يتسنى لهم القيام بتقديم اعتراض على عدم الأهلية، في حالة ما إذا ظهرت لهم عند التحقق من أهلية حساب المواطن بعدم الاستحقاق، حيث يمكنهم تقديم أعتراض في مدة زمنية معينة لدى حساب المواطن.

التحقق من أهلية حساب المواطن الدورة 39 فبراير 2021 :-

أتاح برنامج حساب المواطن للمواطنين المسجلين لدي برنامج حساب المواطن، القيام بالاستعلام عن نتائج الأهلية، وذلك حتى يعرف المواطن أهليته بالنسبة للحصول على الدعم المقرر له من قبل برنامج حساب المواطن، خاصة وأن البرنامج قد أغلق باب التسجيل لمواطنين جدد منذ دورة مارس 2020، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدورة 39 فبراير 2021 وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على برنامج حساب المواطن.

2- اختيار الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن واتباع ما يلزم من خطوات.

حساب المواطن يرد على استفسارات عدد من المواطنين:-

أجاب برنامج حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين على الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها عدد من المواطنين المسجلين أو الذين صادفتهم مشكلات أثناء التحقق من أهلية حساب المواطن ، أو صدرت لهم نتائج أهلية حساب المواطن غير مستحق وهذه الاستفسارات كما يلي:-

* أحد المواطنين يسأل عن الموعد للتقدم بالاعتراض على صدور نتائج الأهلية غير مؤهل:-

أجاب البرنامج بأنه يجب أن يتقدم باعتراض في مدة لا تتجاوز 3 أشهر وفي حالة تجاوز تلك المدة فإنه لن يستطيع التقدم بالاعتراض عن عدم الأهلية، وسوف يتم حذفه من البرنامج.

* أحد المواطنين قام برفع اعتراض على عدم الأهلية وتمت الموافقة عليه إلا أنه كل ما يقوم بالدخول على الموقع يجد أنه ما زال غير مؤهل فما هي الأسباب؟

أشار البرنامج بأنه في حالة الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 يناير الجاري فإنه سوف يتم دراسة الأهلية وسوف يتم إبلاغك باستيفائك شرط الأهلية وذلك عن طريق القيام بزيارة حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة مارس 2021.