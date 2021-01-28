رابط موقع قياس للتسجيل في الاختبار التحصيلي 1442-2021 الفترة الأولي لطُلاب الثانوية العامة

رابط موقع قياس من أهم الروابط الإلكترونية الرسمية، التي تعتمدها المملكة العربية السعودية للتسجيل في العديد من الاختبارات وإعلان نتائجها، وخلال الساعات الأخيرة توجد عمليات بحث عالية للتعرف على مواعيد التسجيل للاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة الفترتين، نظراً للأهمية الكبيرة في أداء هذا الاختبار لدي الطلاب المقبلين على الدخول للمرحلة الجامعية، فهذا الاختبار شرط أساسي لدخول الجامعة، لذلك يهتم موقعنا “ثقفني” بعرض تفاصيل التسجيل لهذا الاختبار، مع توفير الرابط الإلكتروني المباشر لإتمام عملية التسجيل.

الفترة الأولي “ذكور” :- تبدأ من 1 فبراير حتي 15 مارس 2021.

الفترة الأولي “إناث” :- تبدأ من 8 فبراير حتي 15 مارس 2021.

الفترة الثانية “ذكور” :- تبدأ من 1 فبراير حتي 12 أبريل 2021.

الفترة الثانية “إناث” :- تبدأ من 7 فبراير حتي 18 أبريل 2021.

الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع قياس.

الضغط على ملف مستفيد.

كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل.

في حالة الدخول أول مرة، يتم الدخول على أيقونة سجل الآن.

اختيار نوع الاختبار.

الضغط على تسجيل.

الضغط على التالي.

تحديد مكان أداء الاختبار.

التأكيد على البيانات الشخصية الخاصة بالطالب.

دفع قيمة رسم الامتحان من خلال الضغط على المتابعة إلي الدفع.

الفترة الأولي “ذكور، إناث”:- من 17 أبريل 2021 حتي 21 أبريل 2021. الفترة الثانية “ذكور، إناث” :- من 5 يونيه 2021 حتي 9 يونيه 2020.

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يقوم موقع قياس الإلكتروني بعمل اختبارات لطلاب المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، حيث يتقدم طلاب المرحلة الثانوية لأداء هذه الاختبارات تمهيداً للدخول للجامعة، كما يقوم طلاب المرحلة الجامعية بالتسجيل في اختبارات قياس للحصول على وظائف، فهي اختبارات تقيس مدي قدرات الطالب في العديد من المواد العلمية، بالإضافة للغة العربية واللغة الإنجليزية.