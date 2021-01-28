مصر تسجل 48 وفاة جديدة بكورونا

مصر تسجل 48 وفاة جديدة بكورونااعلنت مصر تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الأربعاء/الخميس في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء الأربعاء إلى 163761 حالة من بينهم 9115 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 530 شخصا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 127963شخصا.

المصدر: (د ب أ)

