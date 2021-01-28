أخبار اليمن : تحذير لليمنيين.. عادات يومية سيئة قد تدمر الكلى

تحذير لليمنيين.. عادات يومية سيئة قد تدمر الكلىأكد استشاري أمراض وزراعة الكلى الدكتور نجيب أبو اصبع أن الجلوس لفترات طويلة أثناء تعاطي القات يسبب احتقان كبير في البروستات والمثانة.. ويؤدي الى التهابات متكررة وتقطع في البول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعريض الكلى لمشاكل كثيرة قد تصل الى الفشل.

وقال الدكتور ابو اصبع بأنه يلاحظ ذهاب متعاطي القات كثيرا للحمام بعد جلسة القات.. لأن كميات البول لديه تكون قليلة ومتقطعة نتيجة للجلوس الطويل الذي يتسبب بالضغط على البروستات والمثانة.

ونبه ابو اصبع ، في تصريح نشرته للمجلة الطبية ، إلى أن شرب المياه الغازية التي تصاحب -غالبا- جلسات القات قد تساعد على تكون الحصوات وتؤثر على المعدة وتسبب تكون غازات كثيرة، مشيرا إلى أن شعوب العالم لا تتناول هذه المشروبات إلا في مناسبات معينة وليس كل يوم كما يفعل الكثير من اليمنيين.

ونصح الدكتور أبو اصبع الذي يعمل أستاذا للكلى في جامعة صنعاء متعاطي القات بالذهاب إلى الحمام عدة مرات.. والحرص على تناول الكمية المناسبة من الماء طوال اليوم وليس أثناء تناول القات.