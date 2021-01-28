جدة - نرمين السيد - قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، إنه قد يتم طرح مزيدا من أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات، مشيرا إلى أن رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات لن يكون صعبا.





وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة الرياض، نعمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئى، مؤكدا أن الرياض تملك فرصة كبيرة جدا لخلق نمو اقتصادى وصناعى وسياحى فى السعودية. كما أكد، أن مدينة الرياض تشكل نحو 50% من الاقتصاد غير النفطى بالسعودية، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد السعودى: نطرح مزيدا من أسهم أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.