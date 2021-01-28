بسبب الأوضاع المعيشية .. تجدد الاحتجاجات لليوم الرابع شمال لبنان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، بأن المحتجين بدأوا بالتوافد إلى ساحة النور وسط مدينة طرابلس شمال لبنان، إيذانا ببدء التحركات الاحتجاجية الليلية التى تشهدها المدينة لليوم الرابع على التوالى.





وأشارت القناة إلى أن المحتجين قطعوا، عددا من الطرقات الرئيسية فى المدينة بالإطارات المشتعلة، وأقفلوا بعض الشوارع الرئيسية، فيما ألقت قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

يأتى ذلك، بينما توفى شاب متأثرا بجروح أصيب بها إلى جانب المئات فى صفوف المحتجين وقوى الأمن خلال المواجهات التى شهدتها المدينة الشمالية ليل أمس.

وتزامنا مع انطلاق الليلة الرابعة من الاحتجاجات، قال "تيار المستقبل" بزعامة رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريرى فى بيان، إن "هناك معلومات تؤكد وجود أمر مريب يعود بالذاكرة إلى مراحل الفلتان الأمنى والاشتباكات المسلحة التى كانت تحصل عند الطلب فى طرابلس".

وأكد البيان أنه "إذا كان الكثير من المواقف قد أكد وجود جهات حزبية وسياسية وفعاليات محلية، اشتغلت على تسلق اوجاع المواطنين وقامت بتمويل مجموعات بعضها استقدم من خارج طرابلس والشمال، فإن أداء جهات فى أجهزة أمنية بغض النظر عن ممارسات مخلة بالأمن والقانون أو بالتخلف عن دعم قوى الأمن بالوقت المناسب، هى وجه من وجوه التقصير الذى يثير الشكوك ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الأهداف المبيتة لعمليات التخريب التى استهدفت الأملاك الخاصة والعامة فى المدينة".

واعتبر "تيار المستقبل" أن "الحل الأمنى للأزمة المعيشية ليس حلا، والذين يراهنون على استدراج طرابلس إلى ساحات الفوضى والفلتان يعلمون جيدا أن الأكثرية الساحقة من أبناء طرابلس وسكانها، لن يجاروا هذا المخطط الدنيء"، وفق ما جاء فى البيان.