مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في طرابلس اللبنانية

تشهد مدينة طرابلس اللبنانية، اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، وذلك ضمن الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، وذلك في محاولة لتفرقة المتظاهرين في شوارع طرابلس اللبنانية، ومنعهم من الوصول إلى سراي الحكومة في المدينة.

وجاءت هذه التظاهرات تعبيرا عن رفض الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما أعقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصيب أكثر من 220 شخصًا بجروح في اشتباكات عنيفة دارت ليلة أمس الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، في مدينة طرابلس اللبنانية بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على القيود الصحية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر فيها البلاد.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، إن المواجهات أسفرت عن سقوط 226 جريحًا، 66 منهم نقلوا إلى المستشفيات بسبب خطورة إصاباتهم والبقية أسعفتهم ميدانيا طواقم طبية تابعة للصليب الأحمر اللبناني.