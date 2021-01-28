بعث حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي وولي عهده ونائبه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ببرقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.
كما دعا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
وكان الديوان الملكي السعودي ، اعلن في وقت سابق ، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.
وتم أداء صلاة الجنازة علي الفقيدة الثلاثاء الماضي حيث نعي الديوان الملكي الفقيدة داعيا لها بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاكم الشارقة يعزي الملك سلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.