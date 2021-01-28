إن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 سيتم صرفه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، حيث يتم إضافة راتب كل فرد مسجل بالضمان في حسابه البنكي.

الاستعلام عن الراتب

1- أولا قم بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، وعليك بالطبع أن تسجل دخولك هناك.

2- بعد ذلك من الواجهة الرئيسية توجه للقسم الخاص بخدمات الوزارة، وستجد هناك كلمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي أنقر فوقها.

3- يظهر لك استمارة خاصة بالبيانات الشخصية، وهذه لابد من ملأها للاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي والضغط بعد ذلك على عرض.

قيمة الراتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442

إن الدولة السعودية وبعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بالأعوام الماضية قررت أن تصرف راتب من الضمان الاجتماعي للأفراد بالمملكة والذين يقل دخله الشهري عن المعدل الذي يسمح لهم بحياة كريمة، ومن الجدير بالذكر أن الدولة لا تصرف للجميع مبلغا واحدا، بل إنها تتعامل مع كل فرد حسب حالته المادية، فمثلا:

1- يتم صرف 1000 ريال لمن يحصل شهريا على 2001 ريال وعدد أفراد أسرته 1.

2- يتم صرف 3000 ريال للأسرة المكونة من 8 أفراد ويدخل لها شهريا 6000 ريال.

3- يصرف للأسرة المكونة من 15 فرد مبلغ 5000 ريال إذا كان رب الأسرة يتحصل شهريا عن 10000 ريال.

موعد صرف الراتب الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بصرف الضمان الاجتماعي لمستحقيه من أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بشكل شهري منتظم، ومن الجدير بالذكر أن الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي الجديد سينزل للمواطنين بحلول الشهر القادم من عام 1442.

إن راتب الضمان الاجتماعي الجديد يضمن للفرد أن يعيش حياة كريمة في ظل غلاء المعيشة الذي تبع التغييرات الاقتصادية بالمملكة السعودية وبالعالم بأسره بالفترة الأخيرة.