إن موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية يتم تحديده من قبل وزارة المالية السعودية كما يتم تحديد راتب كل موظف، وذلك بمختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة.

معدلات رواتب الموظفين بالسعودية

إن الرواتب الشهرية التي تقوم الحكومة السعودية بإعطائها للموظفين بالدولة لا تكون على وتيرة واحدة بالنسبة لمختلف الوظائف، ولكن يمكن أن نجزم عموما بأن الرواتب تم رفعها بمعدل جيد لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، فوفقا للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة فقد بلغ متوسط رواتب الموظفين السعوديين 10.303 ريال سعودي، و4.031 ريال بالنسبة للوافدين للعمل بالسعودية.

موعد صرف الرواتب في السعودية

إن موعد صرف الرواتب الموظفين بالمملكة يكون بشكل شهري، حيث تقوم وزارة المالية بحرص المبلغ الخاص بالقطاعات المختلفة، ومن ثم يتم صرفه للقطاع، بحيث يستطيع الموظفين أن يذهبوا لماكينات الصرافة ويقوموا بصرف رواتبهم بمنتهى السهولة، ومن الجدير بالذكر أن المملكة قامت بإدخال نظام الصرف الإلكتروني بالسنوات الأخيرة وفقا للتغيرات التي حدثت بالعالم بأسره.

العلاوة السنوية للموظفين بالسعودية

تقوم وزارة المالية السعودية بصرف علاوة سنوية للموظفين مع موعد صرف الرواتب في السعودية بالشهر الأول من كل عام، فمثلا من المفترض أن يحصل موظفي القطاعات المختلفة بالسعودية على العلاوة ضمن راتب شهر يناير 2021، وبالطبع تتباين هذه العلاوة وفقا للمستوى الوظيفي الخاص بك فرد كما يلي:

1- المستوى الأول: يصرف له علاوة تتراوح ما بين 300 إلى 600 ريال سعودي.

2- المستوى الثاني: يتم اعتماد علاوة سنوية له بمبلغ ما بين 320 وحتى 620 ريال.

3-المستوى الثالث: يصرف له علاوة ما بين 340 و640 ريال سعودي.

4- المستوى الرابع: تكون علاوته ما بين 340 و 580 ريال.

5- المستوى الخامس: يصرف له علاوة سنوية يقيمة 380 ريال وقد تصل إلى 510.

إن موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية لا يتعلق فقط بالقطاعات العامة بل إن من المفترض أن يكون محددا بشكل شهري للقطاعات العامة والخاصة على السواء.