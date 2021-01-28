موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن يبدأ بعد انتهاء أجازة نصف العام الدراسي، والذي تستمر أسبوعين من تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الأول الذي انتهى في 30 ديسمبر.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

كثرة التساؤل عن موعد بداية الترم الثاني من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الخطة الدراسية الموضوعة للترم الثاني.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 17 يناير مع الاستمرار على نظام التعليم الإلكتروني من المنزل، حيث يستمر غلق المدارس، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب.

بينما يقتصر الحضور في المدارس على المدرسين وجميع هيئة التدريس في عدد أيام محددة خلال الأسبوع، لتحديد المنهج الخاص الذي يتم شرحة من منصة مدرستي.

الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني

وضعت وزارة التعليم في المملكة السعودية الخطة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وهي كما يلي:

يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 بداية الترم الثاني لجميع المراحل التعليمية.

نظام التعليم المتبع في التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، حيث يتم التواصل بين الطلاب والمدرسين.

يتم شرح جميع المواد الدراسية من خلال مجموعة من أفضل المعلمين المفوضين من الوزارة.

تستمر الدراسة عن طريق المنصات الإلكترونية، إلى حين زوال الوباء عن البلاد.

التزام المعلمين والمعلمات بالحضور داخل المدرسة، مع الالتزام بارتداء الكمامة وأخذ جميع الوسائل لمنع انتشار الفيروس.

كما تم تحديد الإجازات في الفصل الدراسي الثاني مثل: إجازة اليوم الوطني وإجازة عيد الفطر المبارك.

كذلك إجابة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، على سؤال موعد بداية الترم الثاني 1442، وتستمر الدراسة ضمن الجدول المحدد للدراسة عن بعد إلى حين التخلص من هذا الوباء.