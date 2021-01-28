يتزايد البحث عن مواعيد صرف حافز البحث عن عمل حيث تهتم المملكة العربية السعودية متمثلة في الجهات المعنية بها بالشباب باعتبارهم مستقبل الدولة وأصحاب الجهد والنظم وهم الثروة الحقيقية بالمملكة لذلك تقدم الكثير من الحوافز والدعم لهم من خلال عدد من البرامج من بينها حافز البحث عن عمل، هذا وفقاً لشروط محددة أعلنت عنها الجهة المختصة “وزارة العمل والتنمية البشرية” أما بالنسبة لطريقة التسجيل من أجل الحصول على دعم حافز فتكون كما تعرضها لكم فيما يلي.شروط صرف حافز البحث عن عمل
- الشخص الذي يتقدم للحصول على دعم حافز يجب أن يكون سعودي الجنسية.
- لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 35 عام.
- لا يمتلك المتقدم أي إعاقة صحية تحول دون إندماجه في العمل.
- لا يكون مسجل كعامل في أي هيئة سواء حكومية أو خاصة.
- لا يكون من الفئة التي تتلقى دعم مالي ضد البطالة.
- ألا يكون حاصل على مبلغ مالي كدعم من الضمان الاجتماعي.
- لا يتم قبول الطلاب في المراحل التعليمية أو من هم لا يزاولوا تحت التدريب في أي مؤسسة.
- لا يحصل المتقدم على دخل شهري ثابت يساوي الدعم المادي المصروف في حافز البحث عن عمل.
يمكن التسجيل في دعم حافز البحث عن عمل باتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة حافز طاقات
- بعد ذلك الضغط على التسجيل كباحث عن العمل.
- يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المحدد لها.
- الضغط على خيار تسجيل الدخول وعين كلمة المرور واسم المستخدم.
- اضغط على أيقونة التالي.
- أدخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بك.
- اضغط على أيقونة إرسال ليتم إرسال كود التحقق لك.
- قم بكتابة كود التحقق في المكان المخصص له لإنهاء عملية التسجيل.
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