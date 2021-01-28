قائمة المعفيين من السداد ورسوم المرافقين 2021 قامت المملكة العربية السعودية من خلال هيئة الجوازات السعودية بالإعلان عن قائمة المعفيين من السداد ورسوم المرافقين الخاصة بالعام الجديد 2021، حيث يتم فرض رسوم إقامة على المرافقين للعمالة الأجنبية مثل الزوجة او الأبناء

حيث حرصت هيئة الجوازات من خلال منصتها الالكترونية الرسمية بالإعلان تلك الرسوم الخاصة بهذا العام، ووفقا لآخر القرارات وبسبب ما تمر به البلاد من ازمة انتشار فيروس كورونا فقد تقرر عدم إضافة أي رسوم جديدة على المرافقين للعمالة الأجنبية في المملكة السعودية، و للتعرف أكثر على المعفيين من الرسوم وقيمتها تابع القراءة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

كما ذكرنا أن هيئة الجوازات في المملكة أعلنت عن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين لهذا العام 2021، وقامت بتنظيف تلك الفئات كما يلي؛

المقيمين في المملكة من أم سعودية وأب أجنبي، فئات العمالة المنزلية فقط، اي اشخاص وافدين ضمن الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين

أما عن رسوم المرافقين فقد اوضحتها هيئة الجوازات منذ عام 2017 وحتى العام الماضي 2020 كما يلي؛

عام 2017 إجمالي الرسوم 100 ريال، و2018 قيمة الرسوم 200 ريال، 2019 قيمة الرسوم 300 ريال، عام 2020 قيمة الرسوم 400 ريال، أما عن طريقة الاستعلام وفقا للخطوات التالية؛

يقوم الشخص المستعلم بالدخول على منصة مقيم الالكترونية، والنقر على حاسبة الرسوم الخاصة بالمرافقين والتابعين، بعدها يتم النقر على تجديد الإقامة، والقيام بإدخال العدد الفعلي للتابعين له، ويتم اختيار مدة التجديد للإقامة بالسنوات، مع الحرص على تحديد تاريخ انتهاء الإقامة، وبعدها تقوم بالضغط على مربع احسب.

ويتم سداد قيمة الرسوم إلكترونيا بطريقة الدفع المقدم ولا يسمح باسترداد قيمة الرسوم المدفوعة وحتى ان كان الخروج من المملكة بشكل نهائي.