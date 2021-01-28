الأردن : 156 لاجئا سوريا تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في المخيمات

دوت الخليج : تلقى 156 لاجئا سوريا في مخيمي الزعتري والأزرق، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، وذلك منذ بدء الأردن حملة التطعيم في 13 كانون الثاني/يناير الحالي.
وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد حواري : "حصل 156 لاجئا من مخيمي الزعتري والأزرق على لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى تلقي لاجئين سوريين اللقاح خارج المخيمات، وفق المملكة .
وحصل "150 لاجئا من مخيم الزعتري و6 من مخيم الأزرق" على اللقاح، وفق حواري.
وبات الأردن من أوائل الدول التي تمنح اللاجئين على أرضها فرصة أخذ اللقاح المضاد لكورونا، وفق وزارة الصحة.
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