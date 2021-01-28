عاجل .. الرئاسة التونسية : إصابة مديرة ديوان الرئيس بعد فتحها الطرد المشبوه

وأضافت أن مديرة الديوان الرئاسى التونسى فتحت الظرف فوجدته خاليا من أى مكتوب، ولكن بمجرد فتحه تعكر وضعها الصحى وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلى لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير فى الرأس.
وأضافت أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.
وأشارت إلى أنه تم وضع الظرف فى آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، موضحة أنه لم يتسن تحديد طبيعة المادة التى كانت داخله.
وأفادت بأن مديرة الديوان الرئاسى توجهت إلى المستشفى العسكرى للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحى المفاجئ.
وأكدت فى البيان أن مصالح رئاسة الجمهورية لم تنشر الخبر فى اليوم نفسه الذى جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأى العام وللإرباك، ولكن تم فى المقابل تداول هذا الخبر فى وسائل التواصل الاجتماعى لذلك وجب التوضيح.
وذكرت أن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أى مكروه.
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