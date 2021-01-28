البنتاجون : تتم مراجعة قرارات ترامب العسكرية بشأن ألمانيا وأفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إنه تتم حاليا مراجعة عدد من القرارات التى اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، ومن أبرزها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وغلق القواعد العسكرية الأمريكية فى ألمانيا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز".





ومنتصف يناير الجارى، كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت خفض عدد قواتها فى كل من أفغانستان والعراق إلى 2.500 جندى. ونشر البيت الأبيض بيانا، تحدث فيه الرئيس السابق دونالد ترامب عن موقف بلاده من الحروب فى الشرق الأوسط وأفغانستان، ومشاركة القوات الأمريكية فيها. وقال ترامب: "القوات الأمريكية فى أفغانستان فى أدنى مستوى لها منذ 19 عاما. وبالمثل، فإن قواتنا فى العراق وسوريا فى أدنى نقطة منذ سنوات عديدة".

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