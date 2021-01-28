نتنياهو : تجميد واشنطن صفقة إف35 للإمارات لن يؤثر على اتفاق السلام معها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح نتنياهو، أن اتفاق السلام مع الإمارات وصل إلى نقطة اللاعودة. وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فى وقت سابق، قررت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤقتا، ضمن مراجعة لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

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