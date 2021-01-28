فيديو .. تدريبات عسكرية جوية وبحرية مشتركة بين السعودية وأمريكا

جدة - نرمين السيد - واختتمت اليوم مناورات التمرين البحرى المختلط "المدافع البحرى21" الذى نفذته القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية فى منطقة عمليات الأسطول الشرقى بمياه الخليج العربى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مدير التمرين العميد البحرى الركن عوض العنزى أن التمرين تضمن الكثير من المحاضرات قُدمت من الجانبين. وتم فى التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ والتعاون مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية.

وأشاد العميد العنزى بالمشاركين فى التمرين لما أظهروا من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالكثير من النتائج الإيجابية التى تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.

يُذكر أن التمرين البحرى المختلط "المدافع البحرى21" يُشارك فيه الكثير من القطع البحرية كالسفن والزوارق والمشاة ووحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية، للتدريب على عِدة سيناريوهات بحرية داخل البحر.

ويأتى ضمن التمارين العسكرية المشتركة التى تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة فى التمرين.