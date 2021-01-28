أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (1058) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث احتلت العاصمة الاردنية عمان قمة الإصابات بـ (645) إصابة.
وأوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى (324,169) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (8012) حالة.
كما سجلت (7) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4269) حالة.
فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (53) حالة، فيما غادرت (58) حالة.
كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (808) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى
(311,888) حالة.
كما تم إجراء (22,716) فحص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,806,949) فحصة، وبذلك تصل نسبة
الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (4.66%).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1058 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.