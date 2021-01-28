اعتقال مسلح قرب مبنى الكابيتول الأمريكي

ألقى ضباط إنفاذ القانون الأمريكيون، اليوم الخميس، القبض على رجل يحمل مسدسًا وذخائر بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، حسبما قال مراسل إن بي سي.
وكتب سكوت ماكفارلين، مراسل ان بي سي، الامريكية: "تم القبض على رجل 71 عامًا ببندقية و 20 طلقة من ذخيرة عيار 9 ملم .. أثناء وقوفه في تقاطع بالقرب من مبنى مكاتب البيت الأمريكي، ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه به ونواياه".
ومبنى مكاتب Rayburn House ، الذي يقع جنوب غرب مبنى الكابيتول الأمريكي ، هو واحد من ثلاثة مباني مكتبية تم تشييدها لمجلس النواب.
ونجا مبنى الكابيتول من هجوم شنه الموالون للرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير، ويحظى بحماية مشددة من قبل الآلاف من رجال الحرس الوطني منذ ذلك الحين.
واقتحم مؤيدوا ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير وسط المصادقة على نتائج الانتخابات.
وأدت أعمال الشغب التي سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف إلى مقتل خمسة أشخاص.
وفي أعقاب التمرد، يواجه الرئيس السابق ترامب محاكمة عزل في مجلس الشيوخ قد تمنعه من تولي المنصب مرة أخرى.
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