الأمم المتحدة توجه ضربة قوية لتركيا في ليبيا

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت في جلسة لدى مجلس الامن حول ليبيا، إن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق المصالحة في ليبيا.

وتابعت أن وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإعادة السلم إلى ليبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه ليبيا إلى الإعلان عن أصحاب المناصب التنفيذية الجديدة الشهر المقبل.