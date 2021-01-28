الجمهوريون في "النواب الأمريكي" يطالبون مركز بايدن بالكشف عن علاقاته مع الصين

أصبح أفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن محط تركيز بعض التقارير الإعلامية العام الماضي التي أشارت إلى أن لديهم علاقات قوية مع الشركات الصينية وربما الحزب الشيوعي، حتى نقطة تضارب محتمل في المصالح. ومع ذلك، رفض الرئيس المنتخب جميع الادعاءات.
وحثت مجموعة من مشرعي الحزب الجمهوري في مجلس النواب مركز بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية بجامعة بنسلفانيا على الكشف عن علاقاته المزعومة بالصين والدول الأجنبية الأخرى، بحجة أن البلاد بحاجة إلى معرفة ما إذا كان بإمكان هذه الدول ممارسة نفوذها على أعضاء الرئيس جو بايدن.
صاغ الخطاب ووقعه الأعضاء الجمهوريون البارزون في العديد من لجان مجلس النواب - جيمس كومر من لجنة الرقابة ، وفيرجينيا فوكس من لجنة التعليم والعمل في مجلس النواب ، وجيم جوردان من اللجنة القضائية.
وتدور صيغته حول ما إذا كان مركز بايدن بجامعة بنسلفانيا قد تلقى أموالًا من الصين أو دول معادية أخرى بناءً على طلب من عائلة بايدن أو مسؤولي إدارة بايدن المستقبليين سوف يلقي الضوء على عمق واتساع التأثير غير المناسب المحتمل الذي تتمتع به هذه الدول على عائلة بايدن، وهي فحوى رسالة المشرعين إلى رئيس الجامعة إيمي جوتمان.
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