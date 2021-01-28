إجراءات تسجيل الطلاب بالفصل الصيفي والنقل المدرسي والتي قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتحديد الخطوات الخاصة والية القيام بها، كما أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عن أن آخر موعد لإغلاق الطلب هو مرور 5 أيام عمل من موعد تقديم الطلب، ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التعليم لتقديم الأفضل للطلاب والطالبات المقيمين بالسعودية، والتعرف على خطوات التقديم تابع القراءة.

طريقة تسجيل الطالب بالفصل الصيفي

أما عن طريقة تسجيل الطالب بالفصل الصيفي فتتم من خلال ولي أمر الطالب حيث يقوم بالتوجه إلى المدرسة التابعة له للتحدث مع مدير المدرسة ليطلب منها القيام بتسجيل ابنه بالفصل الصيفي، ليقوم بعدها قائد المدرسة أو مديرها بتسجيل على نظام نور، ويختار من القائمة الرئيسية اختيار الاختبارات، ويختار بعدها النظام الفصلي، والضغط على مربع الفصل الصيفي، ليقوم بإدخال البيانات الكاملة الخاصة بالطالب

وتتم متابعة الطلب من خلال البريد الالكترونى الخاص بولي الأمر أو رسائل الهاتف من خلال الرقم الذي تم تسجيله، وفى حالة عدم استطاعة المستخدم من متابعة الطلب بشكل إلكتروني يمكنه الاستعلام من خلال الرقم المباشر لرعاية المستفيدين وهو 19996 وذلك على مدار اليوم طوال الأسبوع.

إجراءات تسجيل أولياء الأمور للطلاب

أما عن الإجراءات الخاصة بقيام ولي الأمر نفسه لتسجيل اسم ابنه في البرنامج الصيفي أو النقل من خلال الخطوات التالية؛

القيام بتسجيل الدخول على منصة نور الالكترونية، والقيام باختيار مربع النقل المدرسي والنقر على طلاب النقل، واختيار خدمة طلب نقل، والقيام بعدها بإدخال كافة البيانات المطلوبة أمامك من اسم الطالب والمرحلة الدراسية والفصل الخاص به والمنقول إليه، والتأكيد على صحة البيانات من خلال الضغط على موافقة وتت متابعة الطلب من خلال البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب.