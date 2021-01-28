كأس السوبر السعودي 2021 موعد المباراة وترددات قناة السعودية الرياضية

كأس السوبر السعودي 2021 ، هو عبارة عن بطولة سنوية تقام في المملكة العربية السعودية، بين الفريقين الفائزين في بطولتي كأس الملك السعودي، والدوري السعودي للمحترفين، ويعد نادي الهلال السعودي، هو أكثر نادي حصد بطولات كأس السوبر منذ تأسيسه. وقد أقيم كأس السوبر السعودي من قبل، في 6 نسخ أو لست مرات، وذلك بداية من عام 2013م، والتي حاز فيها نادي الفتح، على كأس السوبر، ثم حاز عليها فريق الشباب بحلول النسخة الثانية من الكأس، تلاها تحقيق نادي الهلال للنصر في النسخة الثالثة، وحصدها النادي الأهلي في نسخة الكأس الرابعة، ثم حاز على كأس السوبر مرة أخرى، نادي الهلال ولحق به في النسخة السادسة نادي النصر.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي للموسم 2020، والذي يطلق عليه حاليًا كأس بيرين للسوبر السعودي 2021، والذي تأخر في موعد إقامته، بسبب الأحوال الصحية العالمية، التي تسببت في تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث والفاعليات المهمة.

في هذا العام من كأس السوبر السعودي 2021، تقرر أن يواجه كل من نادي الهلال السعودي، لغريمه المنتظر نادي النصر في النسخة الأحدث من كأس السوبر، وذلك عقب حصوله على ثنائية كل من كأس الملك والدوري السعودي، وكان نادي الهلال قد حاز أيضًا على المركز الثاني، في مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصل طاقم التحكيم، المسؤول عن مباراة كأس بيرين السوبر السعودي 2021، وهو طاقم إيطالي الجنسية، يقوده دانييلي أورساتو، وذلك قبل إقامة المباراة بأسبوع فقط.

سبق وأن قام دانييلي أورساتو بإدارة، المباراة النهائية لدوري أبطال أروبا، العام الماضي بين العملاقين الألماني بايرن ميونيخ، والفرنسي باريس سان جيرمان، ولحق بتلك المباراة إدارته لمباراتين بدوري أبطال أوربا الجاري.

تقرر انطلاق مباراة كأس السوبر السعودي، أو كأس بيرين السوبر السعودي 2021، يوم السبت القادم الموافق 30 يناير 2021م، بين فريقي الهلال والنصر، وذلك على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، الذي يقع في العاصمة السعودية الرياض.

وقد تقرر عدم حضور الجمهور لمشاهدة المباراة من داخل الملعب، وذلك على إثر جائحة كورونا الذي غزت العالم أجمع، وعلى الرغم من بدء منح جرعات اللقاح للمواطنين والمقيمين بالمملكة، إلا أن السلطات السعودية، كانت قد قررت منع حضور الجمهور للملعب، تجنبًا لوجود أية حالات.

جدير بالذكر، أن مباراة كأس السوبر السعودي 2021، سوف تنطلق في تمام الساعة 8:15 مساء، حسب توقيت مكة المكرمة.

المباراة كأس السوبر السعودي 2021 (كأس بيرين للسوبر السعودي) الموعد 7:15 توقيت مصر. 8:15 توقيت مكة المكرمة. 9:15 توقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة القنوات السعودية الرياضية 1 الملعب ملعب ستاد الملك فهد الدولي

قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإعلان عن تقيع اتفاقية رعاية، مع شركة مياه بيرين، حيث يحمل كأس بيرين للسوبر السعودي، اسم الشركة الراعية، والتي سوف يطلق اسمها على نسخة الكأس الأحدث، ليصبح بطولة كأس بيرين للسوبر السعودي.

وكانت شركة بيرين للمياه، قد أسهمت بالعديد من الأنشطة والدعم، للقطاع الرياضي والرياضيين داخل السعودية، وكرة القدم بوجه عام، ما دفع اتحاد الكرة السعودي، لإتمام الاتفاقية مع شركة بيرين.

سوف يتم نقل فاعليات، مباراة كأس السوبر السعودي 2021، عبر القنوات الرياضية السعودية، والتي تنقل مباريات البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عبر القناة الرياضية السعودية 1 ، والتي سوف تنقل مباراة كأس السوبر بين الهلال والنصر.

، والتي سوف تنقل مباراة كأس السوبر بين الهلال والنصر. جدير بالذكر؛ أنه في حال قرارك بمتابعة كأس العالم للأندية 2021، فسوف يمكنك ذلك بكل سهولة عقب ضبط ترددات القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2021، مع العلم أن البث متوفر عبر 4 قنوات ناقلة لمباريات كأس العالم للأندية.

إذا أردت متابعة كأس بيرين للسوبر السعودي، فيمكنك ضبط تردد القناة السعودية الرياضية، عبر ثلاث أقمار صناعية مختلفة تمكنك من الاختيار بينها، لمشاهدة مباراة كأس السوبر بأعلى جودة. بالإضافة إلى البث الرسمي للقنوات السعودية الرياضية، عبر موقع العروض الفيديو الاجتماعي اليوتيوب.