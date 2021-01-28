خطوات حجز موعد بمكتب العمل إلكترونيا 1442

خطوات حجز موعد بمكتب العمل بشكل الكترونى 1442 وردت العديد من التساؤلات على المنصة الالكترونية لمكتب العمل حول الخطوات اللازمة لتحديد موعد بمكتب العمل بشكل إلكتروني وذلك للقيام بالمراجعة، ومن الجدير ذكره أن مكتب العمل بالمملكة يقوم بتقديم العديد من الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة السعودية والتي تساعد على توفير الوقت والجهد بالتحديد في ظل الظروف الحالية والمتبعة من إجراءات وقائية احترازية متابعة، وتأتي على قائمة تلك الخدمات خدمة الحجز الالكتروني، والتي نتعرف على خطواتها من خلال هذا المقال.

طريقة حجز موعد في مكتب العمل

للقيام بحجز موعد في مكتب العمل يجب اتباع الخطوات التالية؛

يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الالكتروني، اختيار بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة بمكتب العمل، القيام بتسجيل الدخول من خلال ادخال بيانات المستخدم، اختيار خدمة الموعد الإلكتروني، والنقر على مربع ابدأ الخدمة، ليتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة ويتم ادخال عدد من البيانات منها رقم الهوية ورقم الإقامة، رقم الهاتف، تحديد المنطقة والقطاع التابع له المواطن، تحديد اليوم والحجز، ادخال رمز التحقق، التأكيد على صحة البيانات، الضغط على حجز.

الاستعلام عن المواعيد بمكتب العمل

يتم الاستعلام عن المواعيد الخاصة بمكاتب العمل من خلال السطور القادمة كالاتي؛