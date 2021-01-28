التسجيل في بنك التسليف وأهم الشروط الجديدة للحصول على التمويل

يوفر بنك التسليف العديد من الخدمات والعروض التمويلية للمقرضين، ويمكنن الحصول على القرض أكثر من مرة، والتمويل متاح لجميع السعوديين من الرجال أو النساء كلا على حد سواء ويمكن الحصول على التمويل مرة أخرى حتى يتسنى لهم الاستفادة من تلك القروض بدون إضافة أي رسوم إدارية أو فوائد، كما أنه يوفر فترة سداد طويلة لراحة العملاء وتوفير سُبل الراحة التامة، والتقسيط بمبلغ قسط منخفض، على فترة سداد قد تصل إلى 5 سنوات.

بنك التنمية الاجتماعية يقدم عدة تمويلات منها قرض الأسرة، قرض الترميم، قرض كنف، قرض الزواج، قرض آهل، كما أن بنك التنمية يقدم تمويل للعاطلين عن العمل بمبلغ 60 ألف ريال وقد يصل إلى 150 ألف ريال، فأنه يوفر جميع الطرق والوسائل التي تتيح خدمة المواطنين والإقلال من نسبة البطالة في المجتمع، ولكن لكي تحصل على تمويل العاطلين بمبلغ 60 ألف هناك شرط أساسي لتحصل على هذا التمويل، كما أن تلك القروض يتم سدادها على مدار 60 شهر من تاريخ لحصول على التمويل.

هذا ويوفر البنك العديد من الخدمات الإلكترونية لراحة العملاء وتوفير الوقت والجهد ويمكن أيضا الحصول على تمويل شخصي للنساء بمبلغ 60 ألف ريال ولكن بعدة شروط قد أعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية، هذا ويوفر أيضا أمكانية الحصول على تمويل إضافي لمن يرغب في زيادة الدخل الشهري الخاص به، وللتسجيل يمكنك الدخول عبر الموقع الإلكتروني لموقع البنك.

عند اختيارك أن تكون عميل في بنك التنمية للحصول على المزيد من الخدمات والعروض التمويلية التي يوفرها فقم بالدخول على رابط التسجيل في بنك التسليف الإلكتروني وتعبئة النموذج وكتابة الاسم ورقم الهاتف والبيانات المطلوبة للاستفادة من جميع الخدمات، ومتاح للمواطنين والمواطنات للحصول على أفضل الخدمات التي تتيح لهم زيادة الدخل الشهري وتحقيق الذات.

الجدير بالذكر أن هناك قرض سيارة متاح من بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ 150 ألف ريال ولكن يشترط الحصول على وثيقة العمل الحر، والتي من خلالها يتم تقديمها من ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لتحصل على تمويل سيارة أو التمويل النقدي للعمر الحر وتنمية الحرف والمهارات اليدوية.