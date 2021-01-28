أخبار اليمن : 214 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

214 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعةأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 214 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن الخروقات شملت 13 غارة لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي والجبلية والجاح، وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء المدينة والمنظر وكيلو16.1

وأشار المصدر إلى رصد 4 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والجاح والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.

وذكر المصدر أن المرتزقة نفذوا أيضاً 18 خرقًا بقصف مدفعي و168 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.