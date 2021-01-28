الصحة العالمية تسجل تراجعاً في وتيرة تفشي كورونا

الصحة العالمية تسجل تراجعاً في وتيرة تفشي كوروناسجلت منظمة الصحة العالمية اليوم، تراجعا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم لليوم الثاني على التوالي وذلك إلى ما تحت 470 ألفا،أي أدنى مستوى منذ أواخر العام الماضي.

وحسب قناة (روسيا اليوم) سجلت المنظمة خلال يوم أمس 468808 إصابات مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 418103 إصابات الأربعاء (ما يمثل أدنى حصيلة منذ 27 أكتوبر عندما تم رصد 400506 إصابات).

وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة سجلت لآخر مرة أقل من 470 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في 29 ديسمبر (460521 إصابة).

ويأتي ذلك على خلفية تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس التاجي بشكل ملموس في الأيام الأخيرة مقارنة مع معدلات الأسابيع الأخيرة في عدد من الدول، منها الهند وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، فيما لا تزال العدوى تتفشى بوتائر قياسية في البرازيل وإسبانيا وإندونيسيا وماليزيا.

وبشكل عام سجلت منظمة الصحة العالمية منذ بداية الجائحة 99 مليونا و864391 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها مليونان و149700 حالة وفاة.

يأتي هذا فيما يستعد فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان بدء مهمة تتعلق بتتبع منشأ جائحة كوفيد-19، وسط حديث عن ضغوط تمارسها السلطات الصينية على أقارب من توفوا في ووهان جراء الفيروس، لمنعهم من التحدث إلى فريق الصحة الدولية.