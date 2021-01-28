الكاظمى يعلن مقتل نائب الخليفة ووالى العراق فى تنظيم داعش الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان صحفى إن "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالى العراق فى التنظيم "أبو ياسر العيساوى" فى عملية استخبارية نوعية".