الكاظمى يعلن مقتل نائب الخليفة ووالى العراق فى تنظيم داعش الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان صحفى إن "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأضاف: "تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالى العراق فى التنظيم "أبو ياسر العيساوى" فى عملية استخبارية نوعية".
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