وليامز فى مجلس الأمن : لجنة 5+5 العسكرية تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، اليوم الخميس، إن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، مشيرة إلى أن البعثة تسعى لتحقيق المصالحة فى ليبيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضافت وليامز -فى جلسة لمجس الأمن لمناقشة الأوضاع فى ليبيا- أن وقف إطلاق النار فى ليبيا لا يزال صامدا، موضحة أن وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإعادة السلم إلى ليبيا. وأكدت وليامز أن الإصلاحات الاقتصادية فى ليبيا غير مسبوقة.

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