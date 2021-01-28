إعلان الحكومة السودانية الجديدة 4 فبراير

أعلنت العربية نت في نبأ عاجل عن موعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، جاء فيه "نقلا عن وسائل إعلام سودانية أنه تم تحديد يوم 4 فبراير المقبل موعدا لإعلان الحكومة السودانية وأعضاء المجلس السيادي.
وأفادت العربية نت بأن هناك قرارا بإجراء تعديلات على أعضاء قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي.
فيما نقل موقع العين الإخبارية عن قيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية قوله إنه تم اعتماد قائمة ترشيحات الحكومة بصورة نهائية وسيتم تسليمها إلى رئيس الوزراء السبت المقبل.
وفي سياق آخر أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رفضه لما دعت إليه أثيوبيا، بانسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي استعادها، لإفساح المجال أمام عمل اللجان الفنية بين البلدين.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحيفة أمس الأربعاء، إن الجيش السوداني لن ينسحب من الأراضي التي استعادها.
وأكد الفكي أن "عمل اللجان لا يرتبط بانسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي استعادها، لأنها أراض سودانية خالصة".
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