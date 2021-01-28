الصحة العالمية تكشف تطورات معرفة مصدر فيروس كورونا فى ووهان

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تطورات البحث الذي يجريه علماء المنظمة في مدينة ووهان، لتحديد أصول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكتب الحساب الرسمي للمنظمة على تويتر: "أكمل الفريق الدولي الذي يعمل على فهم أصول فيروس كورونا الحجر الصحي لمدة أسبوعين في ووهان، بالصين يوم الخميس".
وأضافت: "عندما يبدأ الأعضاء زياراتهم الميدانية يوم الجمعة، يجب أن يتلقوا الدعم والوصول والبيانات التي يحتاجون إليها".
وتابعت: "أثناء وجودهم في الحجر الصحي عقد الفريق اجتماعات افتراضية يومية مع العلماء الصينيين، الذين شاركوا التحديثات حول دراسات فيروس كوورنا، ذات الصلة التي أجريت في الصين بالإضافة إلى معلومات وتجارب أخرى".
وذكرت المنظمة: "جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة حيث يتبع الفريق العلم في عملهم لفهم أصول فيروس كورونا، زسيعقد الفريق أول اجتماع مباشر لهم مع العلماء الصينيين يوم الجمعة ، ثم يبدأون الزيارات الميدانية في ووهان".
وأوضحت المنظمة: "يخطط الفريق لزيارة المستشفيات والمختبرات والأسواق. ستشمل الزيارات الميدانية معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما سيتحدثون مع المستجيبين الأوائل وبعض أول مرضى كورونا".
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