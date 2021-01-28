أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية خسارتها حوالي 8.9 مليار دولار لعام 2020؛ نظرا لانخفاض حركة السفر الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأمريكية دوج باركر - في بيان أوردته صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/ - "إن نتائجنا المالية خلال الربع الرابع من العام تُنهي أكثر السنوات تحديًا في تاريخ شركتنا".
وأضاف أنه على الرغم من أن الخطوط الأمريكية نقلت أكبر عدد من المسافرين خلال 2020، عن أي شركة أخرى، لكنها خفضت معدل الحرق النقدي اليومي إلى حوالي 30 مليون دولار في الربع الرابع، انخفاضا من حوالي 100 مليون دولار في أبريل.. مُعربا عن ثقته في تعافي إيرادات الشركة خلال العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية الأمريكية تخسر 8.9 مليار دولار بسبب كورونا في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.