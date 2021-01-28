العاهل المغربي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

حصل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الخميس، على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأعلن العاهل المغربي انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وكانت وكالة الأنباء المغربية قد ذكرت أمس الأربعاء أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين.
وأضافت: "ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة".
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