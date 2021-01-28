جونسون يواجه مطالب الاسكتلنديين بالاستقلال ويهدد "كورونا أقل شراسة ضمن الاتحاد"

توجه رئيس الورزاء البريطاني بوريس جونسون إلى اسكتلندا اليوم الخميس في محاولة لوقف الدعوات المتزايدة لإجراء تصويت آخر على الاستقلال في الدولة المكونة له ، بحجة أن جائحة كورونا كوفيد -19 أظهرت فوائد البقاء ضمن الاتحاد.
وصرح بوريس جونسون، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى اسكتلندا، أن الاسكتلنديين قد ذهبوا بالفعل إلى استفتاء عام 2014، ويريدون الآن التركيز على القضايا المهمة.
وأشار إلى أن نفس الأشخاص الذين كانوا يدعون إلى تصويت شعبي آخر ادعوا في ذلك الوقت أن انتخابات 2014 كانت "حدثًا واحدًا في جيل".
وأصر رئيس الوزراء البريطاني على أن "الحديث اللامتناهي" عن استفتاء محتمل لا علاقة له على الإطلاق بأغلبية الناس.
وقال جونسون: "لا أعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو التحدث إلى ما لا نهاية عن استفتاء آخر عندما أعتقد أن ما يريده سكان البلد وشعب اسكتلندا على وجه الخصوص هو محاربة هذا الوباء".
وقال "لا أرى ميزة الضياع في الخلاف الدستوري الذي لا طائل من ورائه عندما أجرينا استفتاء منذ وقت ليس ببعيد".
واستدعت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، رحلة جونسون، متسائلًا عما إذا كانت أسباب زيارته للدولة المكونة "ضرورية حقًا" وجادل بأنه قد يساء تفسيرها من قبل الجمهور.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن غالبية الاسكتلنديين سيدعمون الاستقلال، على الرغم من أن جونسون قال مرارًا وتكرارًا أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لاستفتاء جديد يمكن أن ينهي اتحاد إنجلترا واسكتلندا البالغ من العمر 314 عامًا.
وصوتت اسكتلندا ضد الاستقلال بنحو 55٪ مقابل 45٪ في استطلاع عام 2014.
ومع ذلك، في تصويت بريكست اللاحق لعام 2016، دعم معظم الاسكتلنديين أيضًا البقاء جزءًا من الاتحاد الأوروبي، ما أثار مطالبات بإجراء تصويت جديد على الاستقلال بعد أن اختارت المملكة المتحدة ككل في النهاية مغادرة الكتلة.
وعلق وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف على الدعوات المستمرة من قبل القوميين الاسكتلنديين، قائلًا إنها تشتت الانتباه بشكل كبير عن المشاكل الأكثر إلحاحًا ، مثل معركة الحكومة ضد كورونا و "قضايا التسنين" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جوف لشبكة سكاي نيوز: 'في الوقت الحالي، عندما نعطي الأولوية لمكافحة المرض وكذلك الحاجة إلى التعافي الاقتصادي في الوقت المناسب ، فإن الحديث عن تغيير الدستور وما إلى ذلك هو مجرد إلهاء كبير، في إشارة إلى جونسون باسم القائد المثالي للحفاظ على الاتحاد سليمًا.
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