جونسون يواجه مطالب الاسكتلنديين بالاستقلال ويهدد "كورونا أقل شراسة ضمن الاتحاد"

توجه رئيس الورزاء البريطاني بوريس جونسون إلى اسكتلندا اليوم الخميس في محاولة لوقف الدعوات المتزايدة لإجراء تصويت آخر على الاستقلال في الدولة المكونة له ، بحجة أن جائحة كورونا كوفيد -19 أظهرت فوائد البقاء ضمن الاتحاد.

وصرح بوريس جونسون، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى اسكتلندا، أن الاسكتلنديين قد ذهبوا بالفعل إلى استفتاء عام 2014، ويريدون الآن التركيز على القضايا المهمة.

وأشار إلى أن نفس الأشخاص الذين كانوا يدعون إلى تصويت شعبي آخر ادعوا في ذلك الوقت أن انتخابات 2014 كانت "حدثًا واحدًا في جيل".

وأصر رئيس الوزراء البريطاني على أن "الحديث اللامتناهي" عن استفتاء محتمل لا علاقة له على الإطلاق بأغلبية الناس.

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وقال جونسون: "لا أعتقد أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو التحدث إلى ما لا نهاية عن استفتاء آخر عندما أعتقد أن ما يريده سكان البلد وشعب اسكتلندا على وجه الخصوص هو محاربة هذا الوباء".

وقال "لا أرى ميزة الضياع في الخلاف الدستوري الذي لا طائل من ورائه عندما أجرينا استفتاء منذ وقت ليس ببعيد".

واستدعت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، رحلة جونسون، متسائلًا عما إذا كانت أسباب زيارته للدولة المكونة "ضرورية حقًا" وجادل بأنه قد يساء تفسيرها من قبل الجمهور.