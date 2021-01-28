ولاية أمريكية جديدة تعلن عن ظهور سلالة كورونا المتحورة واصابتين

أعلنت إدارة الصحة والرقابة البيئية في ساوث كارولينا (DHEC) اليوم الخميس، عن اكتشاف حالتين اصابة مرتبطتين بسلاله كورونا المتحورة المستجدة SARS-CoV-2 التي ظهرت لأول مرة مؤخرًا في جنوب إفريقيا.

وقالت وزارة الصحة بالولاية في بيان صحفي يوم الخميس إن هاتين هما أول حالتين من هذا النوع في الولايات المتحدة.