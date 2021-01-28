القبض على 6 عراقيين بلبنان لهذا السبب

تمكن الأمن العام اللبناني من القبض علي 6 عراقيين قبل سفرهم الي احدي الدول الأوروبية عبر طائرة خاصة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العراقيين الستة كانوا يحاولون السفر إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مبنى الطيران العام في احد المطارات اللبنانية بواسطة طائرة خاصة.

وأشارت الوكالة الي ان هؤلاء العراقين كانوا يحاولون الحصول علي لجوء سياسي، بشكل مخالف للقواعد الشرعية والقانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد القت القبض علي احمد عبد الحسين. ض، الملقب بـ "ابو شهاب" بعد مداهمة عناصر فرع المعلومات اللبنانية ، منزله في بيروت.

كما داهمت القوات منزل أهله ومكان عمله في مدرسة بلدة عربصاليم، حيث أوقفته للتحقيق معه بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.

وفق ما علمت "وكالة أخبار اليوم" اللبنانية ان الموقوف من مواليد 1966، ومتزوج من سيدة أردنية.

وأشارت الوكالة الي ان المتهم يعمل ناظرا في المدرسة السالف ذكرها .