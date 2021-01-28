تمكن الأمن العام اللبناني من القبض علي 6 عراقيين قبل سفرهم الي احدي الدول الأوروبية عبر طائرة خاصة.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العراقيين الستة كانوا يحاولون السفر إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مبنى الطيران العام في احد المطارات اللبنانية بواسطة طائرة خاصة.
وأشارت الوكالة الي ان هؤلاء العراقين كانوا يحاولون الحصول علي لجوء سياسي، بشكل مخالف للقواعد الشرعية والقانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد القت القبض علي احمد عبد الحسين. ض، الملقب بـ "ابو شهاب" بعد مداهمة عناصر فرع المعلومات اللبنانية ، منزله في بيروت.
كما داهمت القوات منزل أهله ومكان عمله في مدرسة بلدة عربصاليم، حيث أوقفته للتحقيق معه بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.
وفق ما علمت "وكالة أخبار اليوم" اللبنانية ان الموقوف من مواليد 1966، ومتزوج من سيدة أردنية.
وأشارت الوكالة الي ان المتهم يعمل ناظرا في المدرسة السالف ذكرها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 6 عراقيين بلبنان لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.