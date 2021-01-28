المغرب: إحباط محاولة تهريب كميات من الكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة الناظور من إحباط محاولة لتهريب كميات من مخدر الكوكايين والهيروين والأقراص الطبية المخدرة نحو المغرب عبر الطرق البحرية من مدينة مليلية.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، أنه تم تنفيذ هذه العملية بميناء بني نصار بمدينة الناظور، حيث تم ضبط زورق للصيد قادم من المياه المحيطة بمدينة مليلية وعلى متنه 5 كيلوجرامات و570 جراما من مخدر الكوكايين، و كيلوجرامين من مخدر الهيروين، و 3آلاف و 420 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى 400 جرام من مادة كيميائية بيضاء اللون.
وأضاف البيان أن إجراءات البحث أسفرت عن ضبط أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بنشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من المخدرات القوية والمؤثرات العقلية، كما مكنت عمليات التفتيش التى جرت بمنازلهم من ضبط 190 كيلوجراما من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء وثلاث سيارات تحمل لوحات ترقيم أجنبية ومغربية مزورة، وميزان كهربائي، علاوة على مبالغ مالية كبيرة يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وتم إيداع جميع المضبوطين تحت الحراسة انتظارا لنتائج التحقيقات والتحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد المسالك المعتمدة في التهريب، و تحديد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين المحلي والدولي، بينما تمت إحالة عينات من الشحنات المخدرة والكيميائية المضبوطة لمعامل الشرطة العلمية من أجل إخضاعها للتحاليل اللازمة.
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