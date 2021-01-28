النمسا: اكتشاف 152 إصابة بـ كورونا من السلالتين البريطانية والجنوب أفريفية

أعلن وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير تسجيل 149 حالة من فيروس كورونا المتحور، "السلالة البريطانية" ("B.1.1.7.")، وثلاثة حالات من فيروس كورونا المتحور "سلالة جنوب افريقيا" ("B.1.351")، على مستوى جميع الولايات في النمسا.
وقال الوزير النمساوي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن أنواع الفيروسات الخطيرة وصلت إلى النمسا، وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتقييم الموقف وتحديد اتجاهات ووتيرة انتشار العدوى.
وأشار الى أن إجمالي طفرات الفيروس في النمسا 152 حالة من إجمالي الحالات النشطة فى البلاد بالفيروس والبالغة 14 الفا و800 حالة .
ولفت الوزير إلى استمرار زيادة عدد الفحوصات اليومية للحالات المتشبه باصابتها بالفيروس اضافة الى الانتهاء من خطط مكثفة لتطعيم كبار السن والفئات الخطر ضد فيروس كورونا فى الشهر المقبل .
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