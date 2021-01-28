بريطانيا تسجل 1239 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 28 ألفا و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما سجلت الصحة البريطانية، اليوم، 1239 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحصل 7.45 مليون مواطن بريطاني على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد، في محاولة للسيطرة على الوضع.

وتسارع بريطانيا في معركة لتأمين إمدادات اللقاح، من خلال الإعلان تصنيع كميات كبيرة تصل إلى 60 مليون جرعة من اللقاح الجديد، الذي ابتكرته شركة "فالنيفا" الفرنسية.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية، أنه من المقرر أن يتم البدء في انتاج لقاح "فالنيفا" على نطاق واسع في مصنع في ليفينجستون، اسكتلندا.

وإذا حصل اللقاح على الموافقة الكاملة، فسيعني ذلك أن المملكة المتحدة ستتمكن من الحصول على 200 مليون جرعة، وهي كمية أكثر من كافية لجميع مواطنيها للحصول على كلتا الجرعتين المطلوبة.

ونشر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "سيكون لقاح فالنيفا أداة حيوية أخرى في مكافحتنا للفيروس إذا تمت الموافقة عليه".

وأضاف أن الإنتاج الاسكتلندي كان "مثالًا رائعا آخر على قوة اتحادنا".