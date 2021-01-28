رابط التأكد من صلاحية هوية المقيم برقم الهوية فقط عبر أبشر عام 2021

طريقة الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية الإقامة هي أحد أهم الأمور التي يبحث عليها الكثيرون من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم البحث طريقة تجديدها خوفاً من الوقوع في المشاكل أو التعرض إلى أي مسالة قانونية أو غرامة مالية, حيث تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمات إلكترونية تسهل علي المقيمين بالمملكة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها, وكل هذا سيكون من خلال منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية وهي منصة ابشر الإلكترونية, وتسهل هذه المنصة تقديم الخدمات إلكترونياً, خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وعدم النزول من المنازل وعدم التواجد في التجمعات, ومن خلال منصة ابشر الإلكترونية يستطيع المقيم بالمملكة الاستعلام عن موعد انتهاء الصلاحية وتجديدها من خلال منصة ابشر الإلكترونية, ومن خلال موقعنا سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونياً.

صلاحية الإقامة للوافدين بالسعودية

تعد صلاحية الإقامة للمغتربين بالمملكة، هي الفترة الزمنية التي من خلالها يُصرح للوافد المقيم بأن يكون متواجداً داخل الأراضي السعودية، حيث يجب على كل وافد أن يقوم بتجديد الإقامة بعد انتهائها سواء من طرف صاحب العمل أو من قبل كل مقيم، ويتوفر تجديد الإقامة من خلال المديرية العامة للجوازات والتي تتبع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

عقوبات عدم تجديد الإقامة للمقيمين بالمملكة

تسعي وزارة الداخلية السعودية إلي تسهيل الخدمات علي المقيمين , وتقديم المساعدة إلكترونياً عبر منصة ابشر الإلكترونية, ولابد من تجديد الإقامة في الموعد المحدد لها حتي لا يقع المقيم في المشاكل والتي قد تصل إلي الترحيل خارج البلاد أو التعرض للمسالة القانونية وعقوبات عدم تجديد الإقامة هي:

في حالة التأخير عن تجديد الإقامة في المرة الأولي سيتعرض المقيم إلي الغرامة المالية بمبلغ 500 ريال سعودي.

في حالة التأخير عن تجديد الإقامة للمرة الثانية سيتعرض المقيم إلي الغرامة المالية بمبلغ 1000 ريال سعودي.

في حالة التأخير للمرة الثالثة يستعرض المقيم الي الترحيل نهائي خارج البلاد السعودية.

لابد من وجود المقيم علي ارضي المملكة العربية السعودية حتي يتم تجديد الإقامة التي يرغب بها كل شخص.

لابد من تسديد جميع الرسوم المطلوبة من قبل منصة أبشر سواء كانت رسوم خاصة بالتجديد الإقامة أو أي رسوم إضافية أخري.

في حالة تأخير تجديد الإقامة لابد من دفع الرسوم الواقعة علي المقيم والتي يحددها موقع أبشر الإلكتروني أيضاً.

لابد من توافر صورة للمقيم أو أفراد أسرته حتي يتم تجديد الإقامة الخاصة بالشخص الذي يرغب في التجديد.

لابد من التأكد من صلاحية جواز السفر علي أن تكون سارية المفعول والصلاحية.

لابد أن يكون علي رأس العمل ولا يكون متغيب عن العمل داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامةخطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونياً

علي المقيم أن يتبع الخطوات التالية للاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية: